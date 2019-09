Laura Matamoros toma una decisión que confirmaría su ruptura con Daniel Illescas: no asistirá a la presentación de su libro

Sin embargo, la hija de Kiko Matamoros podría haber puesto punto y final a su romance con Daniel Illescas tras una crisis de varios meses que finalmente no habrían podido superar, tal y como ha señalado 'Look'. Una información que dicho portal habría confirmado gracias a fuentes cercanas a la pareja.

Laura Matamoros no acudirá a la presentación del libro de Daniel Illescas

Pero, sin duda, ha sido la drástica decisión de Laura Matamoros la que se habría convertido en el detalle más significativo que confirmaría la inesperada ruptura. Y es que, según confirman desde el mencionado portal de noticias, la exconcursante de 'GH' no acudirá a la presentación del libro del modelo en Barcelona, que se encuentra en plena promoción de 'Be part of it', en el que narra su experiencia como voluntario en Kenia.