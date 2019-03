Daniel Illescas le declara su amor a Laura Matamoros con un comunicado: “Me contagia tu luz”

Con una preciosa imagen en la que Daniel Illescas y Laura Matamoros derrochan complicidad y mucho amor, el influencer ha querido tener un precioso detalle con ella y dedicarle unas palabras a través de su perfil de Instagram. "Adoro que seas feliz con tanta intensidad. Me contagia tu luz, me llenas de ese algo que solo tú y yo sabemos 🖤Feliz cumpleaños @_lmflores 😍🎉", ha escrito Daniel.

La ganadora de 'GH VIP', no ha podido contener la emoción que esta publicación ha provocado en ella y le ha contestado con un cariñoso mensaje: "Ayyyyy mi amor♥️ gracias por ser cómo eres y estar a mi lado 😍♥️". Laura no ha sido la única que ha reaccionado a estas palabras, numerosos rostros conocidos como Sheila Casas, la influencer Marta Lozano o el estilista y diseñador Cristo Báñez tampoco han dudado en comentar la preciosa imagen.

Posteriormente, Daniel ha continuado con sus sinceras palabras expresando lo siguiente: "Compartir mi felicidad con vosotros me ilusiona y no quiero esconderos algo de lo que estoy tan orgulloso. Me gustaría que se respetase nuestra privacidad y que las cosas no cambiaran, que sigáis apoyando mi contenido y mi trabajo independientemente de mi vida sentimental. Gracias por estar siempre ahí, por respetarme como habéis hecho hasta ahora y, sobre todo, por entenderlo. Os quiero".