Laura Matamoros y Daniel Illescas responden tras los rumores de ruptura: “Quién lo diría”

En la fotografía se puede ver a Laura y Daniel muy felices bajo el título de 'Yo por ti, tú por mí', la nueva canción de moda de Rosalía y Ozuna, que ha servido al influencer para salir al paso de los que dudan de su amor. Pero no sólo él porque la propia hija de Kiko Matamoros ha respondido a su novio con este comentario: "quién lo diría".

De esta manera, tanto la exconcursante de 'Gran Hermano' como Daniel han puesto fin a todos esos rumores que apuntaban que su relación no estaba pasando por su mejor momentos. Según varios portales digitales, el inicio de su crisis estaría en la fuerte discusión en la boda de María Pombo hace unos meses.

Laura Matamoros 'GH', objeto de críticas por una publicación

"Pues sí, me he tomado una semana de descanso", ha escrito Laura Matamoros en una de sus últimas imágenes en Instagram que ha encendido las redes sociales. La mayoría de los usuarios han criticado las palabras de la hermana de Anita Matamoros y no han dudado en ponerle todo tipo de comentarios.