Haciendo balance sobre su 2018, la hija de Kiko Matamoros reconoce haberlo pasado muy mal con el tema del embarazo: "Psicológicamente ha sido muy duro. Me quedé embarazada sin quererlo, no lo esperaba . Engordé 30 kilos, a nivel psicológico me afectó. Estoy muy feliz de haber sido mamá, pero me ha costado".

En cuanto a la acusación de su hermano Diego que expresó que Laura había cambiado por dinero, la ganadora de 'GH VIP' ha respondido así: "Me duele muchísimo. Él sabe como soy. Sigo siendo la misma con los míos pero hay cosas que no apoyo. Le he aconsejado muchas veces que no siguiese por ese camino. No me gusta que me culpabilice de algo que no es real".