Techi se enzarza en una gran bronca por su último tatuaje

El detalle de un posible plagio del tatuaje de Chabelita no ha pasado desapercibido para muchos de sus seguidores, que no han dudado en comentárselo y echarle en cara que "su mundo gira entorno a Isa Pantoja". Pero esto no es todo, Techi ha estallado contra una seguidora que le ha escrito lo siguiente: "Lealtad es lo que te falta a ti sinvergüenza. Eres una miserable muerta de hambre que tiras tu amistad por un perro. Vergüenza me daría a mí que mi hijo me viera así. Ponerte a trabajar es lo que tenías que hacer, que eres una oportunista".