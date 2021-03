Ante la pregunta de “¿Por qué Lola y no Marta?”, la ‘influencer’ desvelaba uno de sus secretos mejor guardados. “Realmente solo me llama Marta mi familia. Incluso los profesores me llamaban Lola y los exámenes los firmaba como Marta Mencía (Lola). Me empecé a llamar Lola porque en Tuenti (de aquella enana con 12 o 13 años, mi hermana me pillaba siempre y me lo borraba) para que no me encontrase la cuenta me puse Dolores Fuertes de Barriga. Y ahí empezó todo”, explicaba la televisiva.