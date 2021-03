Tal y como ha contado la influencer, Iván González ha sido el que ha decidido, por sorpresa, romper con ella. “Me ha dejado. Me río porque de nada me sirve llorar”, ha señalado. Según ha explicado Oriana, él le ha dicho, entre otras muchas cosas, que hay varios aspectos de ella que no le gustan y que no encajan con lo que busca en una pareja.