Lorena Edo hace un alegato 'body positive' y presume de curvas en bañador

La exconcursante de 'GH 14' reconoce haber engordado este verano

La valenciana afirma tener problemas de ansiedad con la comida

Hace unos meses, Lorena Edo, de 'GH 14', sorprendía a sus seguidores al revelar que había perdido 60 kilos y confesaba que su sobrepeso estaba relacionado con problemas de ansiedad con la comida. Pasado el verano, la valenciana no ha podido mantener la figura de la que presumía en el mes de junio. No obstante, y a pesar de haber vuelto a engordar, Lorena ha querido hacer un llamamiento al 'body positive' y mostrar orgullosa la realidad actual de su cuerpo.

Su bajada de peso fue muy aplaudida en su momento, algo que ella misma reconoce. No obstante, y lejos de querer justificarse, Lorena se ha mostrado completamente natural y sin esconder sus 'defectos'. "Bien, he engordado, y no me voy a justificar, podría contaros mis procesos, mi vida estos dos últimos años, pero es algo que decidí guardar para mí hace ya algún tiempo, en cualquier caso, la que he engordado he sido yo, entre otros motivos porque cuando tengo ansiedad o algo se sale de mi control me refugio en la comida, y la responsabilidad es mía", dice de forma tajante.

Lorena, que está haciendo al mismo tiempo un alegato en contra de la gordofobia, asegura que no cree en "el efecto rebote" de dietas como las que siguió ella en su momento. En su lugar, considera que "la que engorda soy yo porque como mal, en exceso o me atraco, y es lo que hay y no pienso sacar el látigo para machacarme".

La valenciana asegura que "si antes me importaba un pepino ahora me importa tres" lo que piense la gente de ella o de su figura fuera de los cánones de belleza. Lore Edo es consciente de que ha engordado y "no necesito que nadie me lo diga porque tengo un espejo maravilloso en el que me miro todos los días y unos pantalones que me aprietan el botón".

Asimismo, la exhabitante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, reconoce que sí le gustaría volver a adelgazar. Pero no por las apariencias, sino por su salud física y mental: "Y porque tengo un compromiso adquirido conmigo misma por un peso saludable".