Lorena Edo presume de figura en bañador tras perder 60 kilos: "Debo luchar por mí"

Lorena Edo ha demostrado ser más fuerte de lo que ella misma creía en un principio. De la concursante que conocimos en 'Gran Hermano' queda muy poco porque no solo su cambio físico es toda una evidencia, sino que en ese proceso por aprender a quererse más y cuidarse ha sacado fuerzas y ha sabido combatir las que llama sus "catarsis emocionales". Durante todo este tiempo, la valenciana ha perdido 60 kilos y lo que antes eran complejos y no poder verse ante un espejo, ahora resulta ser una mujer renovada que luce su cuerpo en un bañador de lunares de lo más orgullosa.

"Las batallas personales que todos libramos y casi nadie sabe", ha escrito en una publicación en la que se la ve feliz en una piscina y luciendo tipo en bañador. Sabiendo que lo que le ha tocado vivir no ha sido fácil, la valenciana no ha tirado la toalla y eso que la vida se lo ha puesto en más de un momento especialmente complicado.

El aplaudido posado de Lorena Edo (GH) en bañador

"¿Y qué? ¿Y qué si he engordado? ¿Y qué si has engordado? Tenemos la oportunidad de volver a intentarlo, yo me lo debo. Me debo vivir, luchar. Me debo luchar por mí y ser feliz, y tú también te lo debes", ha sido el mensaje que ha trasladado junto a su instantánea posando en bañador en la piscina.