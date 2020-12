Que Melyssa Pinto ha sido uno de los grandes descubrimientos de la temporada no es ninguna novedad. Y es que, aunque anteriormente había participado en ‘MyHyV’, el trampolín definitivo de la diseñadora ha sido ‘La isla de las tentaciones 2’, donde entró con el que hasta entonces era su chico, Tom Brusse. Melyssa y Tom viajaron hasta las idílicas playas de República Dominicana para poner a prueba su amor. La amarga experiencia televisiva sirvió a la ‘influencer’ para abrir los ojos y, tras su dolorosa y mediática ruptura con el empresario, con el que llevaba ocho meses saliendo antes de comenzar el ‘reality’, la joven cambió el ‘chip’. Ahora, meses después del final del programa y con Tom desterrado de su vida, la diseñadora ha comenzado una nueva etapa repleta de cambios.

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Melyssa, quien ha visto, al igual que toda España, cómo se desenvolvía el magnate con las ‘tentadoras’ en Villa Montaña. Afortunadamente, la ‘influencer’ ha estado bien arropada en este bache sentimental. Y es que, no solo ha contado con el apoyo de buena parte de la audiencia del programa, que ha manifestado a través de las redes sociales la poca simpatía que les despertaba Tom, sino también de sus amigos y seres queridos. Entre ellos se encuentra su hermana pequeña, Lorena Pinto , a la que la diseñadora considera “su otra mitad”.

Desde que comenzara la segunda edición del ‘reality’ y, con ella, el sufrimiento de Melyssa, Lorena ha estado al pie del cañón. La joven fue la elegida por la concursante para ser su defensora en el plató de Telecinco, donde no tuvo reparos a la hora de dar su más sincera opinión sobre Tom: “Hemos visto una parte de Tom que no conocíamos y es que es un poco golfo”.

A Melyssa y Lorena no solo les une una gran complicidad, sino también un más que evidente parecido físico. La joven también está siguiendo los pasos de su hermana y se está haciendo un hueco más que notable en las redes sociales, donde acumula casi 70.000 ‘followers’. Además, al igual que la ex de Tom, Lorena siente pasión por la moda y las tendencias y comparte con sus seguidores sus looks y prendas que forman parte de su vestidor, con las que conquista a sus fans.