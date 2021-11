Lucía Sánchez se encuentra en un momento de su vida lleno de altibajos. Por eso, tras su paso por ' La última tentación ' y su posterior reconciliación sentimental con Isaac Torres, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido cortar por lo sano sometiéndose a un radical cambio de look de lo más inesperado.

Tras unas semanas complicadas en su vida, la andaluza ha tomado una drástica decisión. Después de pensárselo seriamente durante un tiempo, la que fuera novia de Manuel se ha puesto en manos de una de sus mejores amigas para dejar a todos sus seguidores con la boca abierta con una transformación de la que no ha tardado en presumir .

La joven ha decidido dejar atrás su característica imagen, con la que la conocimos en 'La isla de las tentaciones', para dar paso a un look de lo más novedoso y arriesgado . Y es que se trata de un nuevo corte de pelo y color con el que nunca antes habíamos visto a Lucía Sánchez , que acostumbraba a lucir el pelo largo y ondulado y en un tono castaño claro.

Encantada y feliz con el resultado, Lucía Sánchez ha dejado claro que ya no piensa en el pasado, y que vive el presente de la mejor manera posible de la mano de su novio Isaac Torres y con un nuevo look de lo más rompedor que no ha dejado indiferente a nadie.