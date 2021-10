Los coqueteos de Bela pronto hicieron mella en Isaac, pero no llegaron a nada… al menos al principio. Los dos amigos incluso durmieron juntos , pero no ocurrió nada entre ellos.

En el plató del debate le llovieron las críticas a Isaac , pero también a Bela . Algunos colaboradores no entendían su actuación ya que, cuando estaba en Villa Playa, dijo que su intención era desenmascarar al novio de Lucía, no salir de la mano con él. También se la criticó porque cuando le dijo a Lucía que tenía información sobre Isaac y quería dársela, su objetivo no era otro que abrirla los ojos… cuando parece que también tenía otras intenciones, según los colaboradores.

A Sandra Barneda no le gustaron algunas críticas que recibió Bela y consideró oportuno romper una lanza a su favor. Desde su punto de vista, aunque una persona se insinúe a otra, de ella depende si al final cae o no en la tentación.

Bela hizo buenas migas con Marina cuando las dos coincidieron en Villa Playa. En una de sus conversaciones, la soltera le dijo a su compañera que estaba de su lado en su enfrentamiento con Lobo: “No está bien lo que te hizo. A mí me caía bien y, después de eso, dije: ‘Qué mal me caes”.

Marina insistió en que no soporta a Isaac y que no le gustaba nada despertarse a su lado en ‘La última tentación’. Para ella es un actor que nunca la quiso de verdad. Bela le dio la razón: “Yo no pienso que te haya querido tanto”. Además, reveló que una vez Isaac la confesó: “Soy buena persona, pero no soy un buen novio”.