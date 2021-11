Después de cortarse el pelo y probar con un nuevo tinte hace tan solo unas semanas, Lucía Sánchez ha decidido volver a ponerse en manos de su peluquero de confianza para sorprender a sus seguidores con un nuevo cambio de imagen que no ha pasado desapercibido para nadie. Sin previo aviso, la exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' ha decidido someterse a un inesperado cambio de look .

A pesar de que hace unos días la andaluza reaparecía públicamente con una imagen muy cambiada (melena corta y castaña, despidiéndose así de su cabellera rubia), a juzgar por sus últimas publicaciones en Instagram, parece que este cambio de look no había terminado de convencerla.

Desde que la conociéramos en 'La isla de las tentaciones', Lucía ha demostrado ser una chica de ideas fijas. Cuando algo cruza su mente, no hay quien la saque de ello. Por eso, y a pesar de su recién estrenado nuevo look, la novia de Isaac Torres ha decidido hacer realidad el look con el que soñaba.