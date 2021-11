Y es que no todo va a ser fiesta, fotos, bailes y photocalls en los bolos. La influencer no se ha sentido cómoda con todo lo que ha vivido en esas noches. El estar expuesta y en directo delante de todo el mundo no es sencillo para Lucía que ha confesado que pasa "vergüenza" y que no es "algo tan guay como la gente se espera".