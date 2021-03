La exsuperviviente siempre se ha caracterizado por su naturalidad y espontaneidad. Por eso, no es raro verla hablar sin ningún tipo vergüenza sobre sus complejos físicos. Es el caso de sus arrugas de la frente, uno de los aspectos que más le molestan de su imagen. Sin embargo, no hay nada que no tenga solución a base de ácido hialurónico. Y menos, una arruga.