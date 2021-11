Maite Galdeano debuta como actriz: "La Jane Birkin del siglo XXI"

Maite Galdeano no deja de sorprendernos. La exconcursante de 'Gran Hermano' acaba de estrenarse como actriz con un cortometraje que no ha dejado indiferente a nadie. Acompañada por su pareja, Rémi, la de Pamplona se ha convertido en la protagonista de 'La cabaña de Oro' , una producción de Les Frères Michel con la que la polifacética Maite prueba suerte en el mundo de la interpretación.

La madre de Sofía Suescun canta, baila y actúa. No hay nada que se le resista. En este nuevo proyecto, la exconcursante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra hace de sí misma. Hasta que llega la verdadera magia del corto. Desde el escenario de un gigantesco teatro, Maite recita un extenso poema de amor mientras se mueve con soltura y elegancia.

No es la primera vez que Maite Galdeano intenta meter cabeza en el mundo del cine. Hace unos meses en 'Sálvame Deluxe', la artista – que cuenta además con un gran talento para la imitación -, aseguraba que le habían hecho una suculenta oferta desde Hollywood, para "hacer una película de hora y pico". Su debut por fin ha llegado y, aunque no ha tenido lugar en la meca del cine, esto no lo hace menos maravilloso.