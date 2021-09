Maite Galdeano habla de sus proyectos como actriz en Hollywood: "Me han ofrecido una película de hora y pico"

Maite Galdeano ha vuelto a ‘Sábado Deluxe’ y en esta ocasión lo ha hecho para hablar de sus últimos proyectos profesionales. Sabemos de sobra que es una gran imitadora y que no hay voz que se le resista, pero ¿Se estará planteando rentabilizar su don?

“Imito tan bien que una empresa de actores de doblaje de voz me ha llamado para formarme, porque ahí se han formado los mejores, así que voy de cabeza”, decía Maite Galdeano. “Cuando sea una estrella, voy a vivir en Hollywood. La calle me da igual, pero voy a vivir en el campo. En una finca con vacas, toros y más animales”, añadía.

“Lo que quiero hacer es trabajar. Me han dicho que se gana mucho de doblaje. Una vez que explote de dinero, voy a hacer un negocio y sacar a mi hijo de ‘OnlyFans’, que no me hace mucha gracia que esté ahí”, decía la prometedora actriz en ‘Sábado Deluxe’.