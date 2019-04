Kiko Matamoros planta cara a Javier Tudela: "Me dijo de quedar para pegarnos"

telecinco.es

Agobiado por las deudas y las faltas de respeto que según él, el hijo de su ex Makoke le ha procesado siempre, Kiko Matamoros ha decidido dar un paso hacia delante y ha avanzado a Diez Minutos las acciones que va a emprender contra Javier Tudela y su madre en esta nueva fase.

Kiko Matamoros, este ya no va a consentir más faltas de respeto a Javier Tudela. Tras el mensaje que el hijo de Makoke le dejó a Kiko Matamoros en el 'Deluxe', el defensor de la audiencia de 'Sálvame' ha optado por no callarse nada y revelar a Su relación ha llegado a un punto de no retorno y, después de mucho aguantar, según, este ya. Tras el mensaje que el hijo de Makoke le dejó a Kiko Matamoros en el 'Deluxe', el defensor de la audiencia de 'Sálvame' ha optado por no callarse nada y revelar a Diez Minutos los siguientes pasos a dar en su batalla final contra este.

Después de llevarse un susto por una subida de tensión, Kiko Matamoros quiere zanjar todo lo que le une a su ex Makoke y al hijo de este y eso implica el pago compartido de la deuda que tiene con Hacienda por las dos casas que él pagó y que, sin embargo, están a nombre de Makoke: "No admito más tomaduras de pelo ni más abusos. No voy a permitir que Javierito Tudela se lleve un duro y mis hijos no", ha dicho sobre su reciente decisión. Si quieres saber todos los detalles sobre el duro enfrentamiento entre Kiko y Javier Tudela, dale 'play' al vídeo de apertura.

El portavoz del Club del Espectador no quiere seguir arrastrando la deuda que tiene con Hacienda y está decidido a implicar a Makoke para que asuma la parte que le corresponde a pagar con todas las consecuencias. El objetivo pasa por librarse no solo de una carga que está arrastrando solo tal como ha confesado, sino que no quiere favorecer en nada a Javier Tudela: "No voy a aguantar que ese niño maleducado me insulte y yo encima le deje 750.000 euros a él el día que se muera su madre".

Pero su enfrentamiento va más allá del tema económico y, precisamente el tema insultos y faltas de respeto es por lo que Kiko Matamoros se plantea hasta demandarle en esta nueva fase en la que quiere dejar a un lado todas las polémicas para centrarse en su nueva vida y en su salud.

El episodio más negro y reciente que Kiko Matamoros ha recordado rebasaba las faltas de respeto y cruzaba la línea de las amenazas: "Javier Tudela me dijo que quedaba conmigo para ir a pegarnos" a lo que le contestó Matamoros que le esperaba en el Oh My Club porque trabajaba allí esa noche.

Sin pagar y con la novia en su casa

Además de ese último mensaje que ya ha colmado la paciencia de Kiko Matamoros, este tampoco puede olvidar que el hijo de Makoke nunca ha ofrecido ninguna colaboración en nada y, además ha metido a la novia tres años en casa y la sigue teniendo metida, "sin su permiso" tal como ahora ha puntualizado.

Por lo que Kiko ha decidido una nueva vía sin retorno para que tanto Makoke como Javier Tudela se tengan que buscar la vida a base de trabajo. Según él ya ha hecho bastante y además tiene más hijos que no van a ser menos, aunque en eso no incluye a Diego Matamoros del que dice que ya "se ha cobrado su herencia en vida" a base de platós y programas.

