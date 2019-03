Makoke recibe a la primavera con un espectacular posado en bikini: "Bienvenida"

La ex de Kiko Matamoros y exconcursante de ' GH VIP ' ha querido recibir la primera de una forma especial y lo ha hecho con un aplaudido posado en bikini que no ha dejado indiferente a nadie. Makoke ha querido lucir su figura en la piscina y las reacciones no han tardado en llegar.

La foto no ha pasado desapercibida para sus seguidores, que no han dudado en comentar sus impresiones en la publicación de la exconcursante de 'GH VIP'. Marta López, de 'Gran Hermano', no ha querido perder la oportunidad de comentar la foto de su amiga con estas palabras: "No se puede estar más buena". Pero no ha sido la única.