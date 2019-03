Omar Montes recibe numerosas críticas por su arriesgado look

Quién le diría a Omar Montes que una foto en el supermercado iba a causar tanto revuelo. El exconcursante de 'GH VIP' se disponía a comprar galletas y, tras capturas el momento, las críticas no se han hecho esperar. El motivo que ha desencadenado tantos comentarios ha sido su look. "Hola, voy a comprar muchas galletas. ¿Alguna baby quiere compartir conmigo?".

Nada más compartir la fotografía en Instagram, el exconcursante de 'GH VIP' ha recibido numerosos mensajes y reacciones al arriesgado look que Omar Montes ha elegido. El artista se ha decantado por un abrigo de pieles, que no sabemos si serán sintéticas o no, y un pantalón repleto de manchas para esta visita al supermercado. Parece que no ha gustado mucho entre sus seguidores.