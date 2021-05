Le queda muy poco para convertirse en abuela y, aunque esa palabra no le gusta, Makoke no esconde lo feliz que está. Muy bronceada después de haber llegado de unas vacaciones en el mar Rojo y dispuesta a disfrutar del concierto de Taburete en el madrileño teatro de La Latina, la exmujer de Kiko Matamoros ha explicado cómo se encuentra, qué planes tiene para este verano y también ha hablado por primera vez del embarazo de Laura Matamoros .

Con muchas escapadas por delante y siempre en mente la llegada del nuevo miembro a la familia que lo puede cambiar todo, la colaboradora de 'Viva la vida' no esconde que está en un buen momento. Tanto es así, que a la hora de preguntarle para todo tiene respuestas y hasta ha querido felicitar a su ex, Kiko Matamoros por la llegada de su próximo nieto .

"Es la vida, cosas que pasan y espero que ese niño al final los una y que a la tercera va la vencida", ha expresado Makoke acerca de la noticia que en estos últimos días ha copado todos los titulares. En tono conciliador la madre de Anita Matamoros ha formulado sus mejores deseos para la que fuese un día su hijastra, aunque esto no haya sido muy bien visto por parte del clan Matamoros. Tanto Diego como su ex, Kiko Matamoros no han mostrado ninguna ilusión por sus palabras.