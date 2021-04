Makoke ha explicado que entre ellos no ha habido ningún problema importante y que han pasado todo el invierno juntos , pero que como pasa hasta en las mejores familias lo suyo se ha enfriado:

"Hemos pasado el invierno juntos, terminamos en enero por cosas que pasan, no falló nada en concreto, se enfriaron las cosas y ya está (…) tengo una relación con él maravillosa y le quiero muchísimo, le voy a querer siempre".

Makoke, algo más triste y seria de lo normal, le ha contado a sus compañeros que ella y el empresario no llegaron en ningún momento a vivir juntos pero que su relación siempre ha sido muy buena . Makoke cree que, aunque entre ellos ya no existe amor, siempre podrán mantener una buena amistad.

Avilés desconfía de sus palabras y señala otros motivos

El colaborador y compañero de Makoke en 'Viva la vida' no se cree las palabras de Makoke. José Antonio cree sí ha existido un momento concreto por el que han roto su relación y que no es otro que la exposición mediática a la que se ha visto sometido Javier, algo que no cuadra con su forma de vida.