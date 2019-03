María Hernández y sus hijos preparan un regalo sorpresa a Rubén Castro: "Adoran a su padre"

Como ayudantes ha tenido a sus pequeños que, lejos de no involocrarse en el detalle, han puesto tanto de su parte que han dejado toda la casa patas arriba: "estoy deseando ya pasar el mocho. Está todo pintado: el suelo, mis zapatillas... No os podéis imaginar cómo tengo ahora mismo la casa". Puedes ver cómo quedó el regalo sorpresa si le das play al vídeo que encabeza la noticia.

La extronista de 'MyHyV' está muy contenta por cómo va su relación con Rubén Castro e incluso ha contado las pocas esperanzas que tenía puestas en él como padre y lo mucho que le ha sorprendido. Parece que la pareja está muy asentada en su nuevo hogar en Canarias junto a sus pequeños y María no ha dudado en resaltar el papel como papá de Rubén Castro: "al principio no me imaginaba lo buen padre que podía llegar a ser. No me imaginaba ni la paciencia ni la dedicación que tiene con ellos y lo cierto es que ellos adoran a su padre".