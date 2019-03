La tierna nana que la hija de Azahara 'GH' canta a su hermanito para calmarlo: "Me derrito"

Pues parece que la pequeña Natura se ha tomado muy pero que muy bien el tener que compartir mimitos con sus nuevo hermanito. Tanto es así que ya pudimos ver como Natura estaba encantada con la llegada del Delmary ahora hemos visto como su mamá se derretía cuando ha visto que su hija le cantaba una nana a su hermanito para calmarlo. Azahara lo ha grabado todo en vídeo y lo ha compartido con sus seguidores. "Me derrito , literalmente, con este vídeo . 👧🏻❤️👶🏼.Como Natura , con dos años y medio , hace que deje de llorar a su hermanito Delmar cantándole “estrellita donde estas” Cuando he visto esta escena esta mañana en casa me he hartado de llorar de emoción. Creo que enseñaros este vídeo es un gran regalo para vuestros corazones". ha escrito junto al vídeo.