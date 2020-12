María Jesús Ruiz posa con su novio en la cama

En la intimidad de la noche y tumbados en la cama sin nada de ropa, tapados únicamente por un edredón, la parejita ha subido la temperatura de las redes sociales con esta instantánea que dejar al descubierto la estupenda química que hay entre ellos. "Con él comparto mis momentos más felices y más duros. Con él he decidido vivir. Te amo mi vida", ha escrito la colaboradora de 'MyHyV', proclamando su amor a los cuatro vientos.

Aunque no es habitual verla de esta guisa, lo cierto es que este atrevimiento por parte de la periodista ha sido muy bien recibido por parte de sus seguidores y compañeros de profesión. “Madre mía”, ha escrito Gema López. Un comentario al que también se han sumado Marta López y Omar Suárez, entre otros.

Jonathan ha inaugurado la temporada navideña de la manera más original que hemos visto (¡hasta la fecha!) entre nuestros telecinqueros. Lejos de inaugurar la Navidad y decorar el hogar de cara a estas fechas tan mágicas, el ex de Yoli se ha calzado su neopreno y se ha tirado a la piscina. Y no, no de forma figurada.