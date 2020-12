¡Tic, tac! ¡Tic, Tac! Comienza la cuenta atrás para dar la bienvenida a la Navidad, la época más mágica del calendario. Aunque este año serán algo agridulces y probablemente no podamos sentarnos a la mesa con todos nuestros seres queridos, nadie parece estar dispuesto a acabar con la ilusión y la fantasía que envuelven estas fiestas. Al igual que Irene Rosales, quien ya ha plantado el árbol de Navidad en familia, Jessica Bueno tiene todo preparado para recibir las fiestas. Y, como la inmensa mayoría de ‘celebrities’, ha compartido el proceso de decoración y el resultado de su navideño hogar con todos sus seguidores. Así es su espectacular casa decorada por Navidad .

Diciembre es sinónimo de Navidad y Jessica Bueno se ha puesto manos a la obra para que todo esté listo. “Me gustan las tradiciones, me gusta envolver nuestro hogar con la esencia de la navidad, decorarlo bonito y que sea especial. Me gusta crear recuerdos que perduren en nuestro corazón y compartir estos momentos con mis hijos”, ha explicado la sevillana en redes sociales, donde ha compartido diferentes instantáneas de su espectacular salón, ahora presidido por un enorme árbol de Navidad, al que no le falta ningún detalle.