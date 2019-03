María Lapiedra destapa sus verdades más dolorosas: "Gustavo cree que soy un personajillo inferior"

De esa entrevista en profundidad, María ha desvelado mucho de lo que pasó con Gustavo González. Y en su ruptura no ha estado presente, frente a lo que todos pensaban, el dinero. El verdadero motivo de su separación han sido las inseguridades y dudas por las dos partes : "Gustavo cree que soy un personajillo, me considera inferior" ha asegurado con dolor, la que fuese amante del colaborador clandestinamente.

Ese tipo de vaivenes emocionales fue a más con el tema de la exmujer y los hijos del colaborador. Compaginar sus dos vidas anteriores con lo nuevo entre ellos les vino muy grande y sus frustraciones las pagaron con creces en los platós y a golpe de exclusivas. Sin embargo, de esa relación queda cariño y María admite que "le sigo queriendo, aunque somos muy diferentes" . Ella ahora necesita estar sola "para remontar" y admite a Conchita que lo de su viaje en Zurich "no fue un encuentro romántico" y que "Gustavo no tenía que haber ido. Se fue peor de lo que llegó".

Los últimos coletazos de su historia de amor parece que María Lapiedra los quiere zanjar con esta entrevista, aunque de nuevo deja una duda en el aire. María dice que necesita estar sola, pero no cierra la posibilidad a estar en un futuro con él: "Ahora no puedo volver con Gustavo, pero no sé si en un mes me voy a acostar con él", le ha dicho a Conchita.