Kiko Matamoros, al borde de la ceguera total por su glaucoma en los dos ojos

Kiko Matamoros no está pasando por un buen momento según ha podido saber 'Lecturas'. El colaborador de ' Sálvame ' está perdiendo su visión por completo y todo ello por un glaucoma que le fue detectado hace ya diez años.

Según indica el citado medio, el glaucoma "es una enfermedad que afecta al nervio óptico, que no se puede operar y que provoca la pérdida de visión con el tiempo". En estos difíciles momentos, el colaborador de 'Sálvame' está contando con el apoyo de Cristina Pujol, con la que ya ha superado su primera crisis, de la que la propia Cristina Pujol habló en una exclusiva

La revista ha podido hablar con el entorno de Kiko Matamoros, que ha asegurado que no se cuida nada y no hace caso a los médicos: "Le recomendaron dejar de fumar y no lo hace". Su entorno también a confesado lo siguiente: "Cuando le dieron la noticia se le cayó el mundo encima, pero ahora lo tiene asumido. Su vida es relativamente normal, puede leer y para él es importante (...) Mantiene la esperanza de seguir viendo algo mientras viva".