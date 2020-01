María Teresa Campos se pronuncia tras romper con Edmundo Arrocet: ‘He llorado mucho’

Teresa Campos rompe su silencio tras poner fin a su relación con Edmundo

La noticia estallaba el 28 de diciembre y, por desgracia de María Teresa Campos, no se trataba de ninguna inocentada. La presentadora confirmaba a través de un breve comunicado en ‘Viva la vida’ que su relación con Edmundo Arrocet había terminado. Ahora la comunicadora se ha visto con fuerzas y ha decidido romper su silencio y contar todo lo que ha ocurrido en una exclusiva para la revista ‘Hola’ donde habla de dicha separación.

‘He llorado mucho porque él era mi compañía, mi amigo, mi amante, mi todo’, sostiene dolida la matriarca de las Campos en una de las entrevistas más duras de su vida. A lo largo de estos 6 años, la que fuera una de las parejas más mediáticas de la televisión había salido adelante tras numerosas crisis, y habían acallado todo tipo de rumores de infidelidad por parte del argentino.

Las palabras de María Teresa Campos

Y es que el cómico, que destacaba por esa extrema caballerosidad que mantenía en los platós de televisión, acabó la relación con la malagueña de la peor forma posible. ‘Por WhatsApp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho’, relata sin pelos en la lengua una sincera María Teresa Campos.

Después de todo lo ocurrido, la comunicadora ha dado por concluida su relación y no apuesta por dar una segunda oportunidad al que ha sido su compañero sentimental durante tanto tiempo. ‘Cierro la puerta a la reconciliación. Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo’, concluye segura de sí misma la presentadora. Habrá que esperar para ver si María Teresa Campos cumple este propósito de año nuevo, o cae de nuevo cae en las redes del cantante de boleros.

Terelu Campos, destrozada, se pone en el lugar de Edmundo

María Teresa Campos no es la única a quien está afectando esta situación. Su hija Terelu no ha podido más y este fin de semana se ha derrumbado en las instalaciones de Telecinco, según confirmaba su excompañera María Patiño en ‘Socialité’. La avalancha de rumores sobre el motivo de la separación de la pareja habría llevado a la colaboradora de ‘Viva la vida’ al límite.

Yo me pongo en el lugar de Edmundo

"Pienso que se está saliendo todo de madre con respecto a Edmundo. Las parejas están, dejan de estar, las relaciones se pueden acabar. Pero de ahí a tener que tirar por tierra a una persona a mí no me parece justo. Yo me pongo en su lugar y que se haya acabado esta relación no significa que se pueda decir cualquier cosa de él”, afirmaba visiblemente afectada en su programa Terelu Campos.