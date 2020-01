María Teresa Campos confiesa lo que hizo al recibir el mensaje de Edmundo Arrocet: "Quería que me lo dijera a la cara"

Tras un pequeña discusión en el cumpleaños del cómico, Bigote se fue a Málaga a un evento que tenía. Lo siguiente que recibe la malagueña tras este desencuentro y una fría despedida a la mañana siguiente es un mensaje en su móvil a los días: "Recibo un WhatsApp suyo donde me dice que adiós, que no le buscara ni le llamara porque iba a ser peor. Entonces fui a la estación de tren, porque quería que me lo dijera en la cara, no por móvil".

Eso fue lo que hizo la madre de la colabolabora de Telecinco, se presentó en la estación de trenes a esperar a que Edmundo llegara el día que tenía previsto, pero él no apareció: "Me senté a esperarle en la puerta del AVE, pero no vino. Llamé a su hijo para contarle lo que me había hecho y que si quería terminar la relación, que me lo dijera, pero no así".