"Quería comentar un tema que desde ayer me tiene un poquito tocada. A mí estos temas no me suelen dejar así. Realmente me lleva pasando desde el minuto 1 que aparecí en la televisión", comienza diciendo tranquila, aunque con semblante triste. "Ayer subí una foto, como cualquier otra, donde el 80% de los comentarios eran negativos y despectivos hacia mi físico. Que si soy una mujer de plástico, que si tengo dos morcillas por labios, que si voy a acabar en el contenedor amarillo…", denuncia mientras pone algunos de los ejemplos de comentarios que lee diariamente.