Haciendo el camino a Córdoba y acompañada en todo momento por Jesús para que no estuviera sola ante este trance, así es como Marina ha hecho frente a la rinoplastia que se ha sometido y nos ha enseñado en directo desde el preoperatorio, la intervención y hasta el resultado de cómo ha quedado tras salir del quirófano:

Este era un momento muy esperado para la influencer porque después de una primera intervención fallida se veía peor y no le gustaba nada cómo le habían dejado su nariz. Sin embargo, en esta ocasión Marina García ha confiado en las manos de otro médico y ha retransmitido en directo desde su canal de mtmad toda la operación para su legión de seguidores:

El asombroso antes y después de Marina García

"Ya he visto mi cambio y es alucinante", ha dicho la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Aunque todavía continúa con el rostro inflamado y el resultado definitivo no podrá apreciarse hasta dentro de unos meses. Lo cierto es que las primeras imágenes tras la rinoplastia muestran unos efectos notables. Tanto es así que Marina no ha podido esperar más para compartir este momento tan especial con sus seguidores.