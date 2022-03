La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no puede hacer vida normal debido a estos fuertes dolores

Por el momento los médicos desconocen la causa que tiene a Marina en un sinvivir

La preocupación de Marina García crece por momentos. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' vive desde hace año y medio con fuertes dolores de abdomen que en las últimas se manas se han vuelto prácticamente constantes e insoportables y que han terminado enviándola a las urgencias de un hospital. Los facultativos no parecen haber encontrado un diagnóstico claro para la novia de Jesús, que ha tenido que pasar parte de la noche ingresada en el centro hospitalario.

Analíticas, pruebas… los dolores no remiten y Marina no es capaz de encontrar la calma en medio de toda esta angustia. Después de pasar varias horas desaparecida de redes sociales y tras la preocupación mostrada por parte de sus seguidores, la instagrammer ha querido sincerarse y hacer público su ingreso.

"Me ha vuelto a dar el dolor, pero aún más fuerte", dice mientras enseña la pulsera que le han puesto en admisión. "He venido a urgencias, espero salir de aquí sabiendo qué me pasa", añade desesperada.

Pero la suerte no ha acompañado a la joven, que tras ser estabilizada con medicamentos, fue enviada a su domicilio. "Ya estoy en casa, analíticas de sangre y orina, pero no ha salido nada. El viernes me hacen una ecografía y a los dos días me darán los resultados. A esperar un poco más", se lamenta al ver que, después de año y medio padeciendo, regresa a casa sin saber cuál es la raíz de su dolor.

En un intento de ayudarla, sus 'followers' han vuelto a volcarse con ella. Sin embargo, la desesperación de Marina ante el desconocimiento de lo que pudiera estar causándole estos fuertes dolores abdominales, la ha llevado a no querer contestar sus mensajes. Una decisión que ha decidido tomar por el bien de su salud mental.