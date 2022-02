Y es que no ha pasado ni una ni dos ni tres veces...Marina se ve obligada a abandonar sus clases de 'fitwalking' cada vez que intenta asistir a una sesión. "Hoy me he tenido que volver a salir de clase. Llevo año y medio que con el mínimo esfuerzo me duele el vientre a rabiar", ha señalado la que fuera concursante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'.