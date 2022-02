La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se encuentra en busca de su versión más natural

Marina García ha decidido retirar de su rostro todos los rellenos y retoques a los que se ha sometido estos años

El rostro de Marina García ha sufrido una importante modificación desde que la conociéramos durante su paso por la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. El reality de Mediaset y la exposición mediática que logró gracias al mismo llevó a la joven a visitar en varias ocasiones su centro de medicina estética de confianza, donde se aficionó a los retoques. Después de alejarse de la televisión y empezar una nueva etapa, la novia de Jesús toma una drástica decisión y decide retirar de su cara todos los rellenos que llevaba.

Marina ha decidido dejar de pincharse y buscar una imagen más natural, como la que lucía antes de su paso por 'La isla de las tentaciones'. A sus 23 años, la sevillana se ha sometido a cuatro operaciones estéticas y a por lo menos cinco retoques.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑵𝑨 𝑮𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨 (@mgarciarod)

"Solo me hago lo que creo que me hace falta. Si me retoco algo es para mejorar, no para empeorar", decía hace tan solo unos meses en su canal de mtmad. Sin embargo, Marina parece haber cambiado completamente de opinión y ya no cree que esos retoques que se hizo en su vida le favorezcan en absoluto.

"Me preguntáis mucho por los retoques estéticos, os quiero explicar. Hace unas se manas os dije que me quería quitar todo y eso estoy haciendo. Incluidos los restos de ácido hialurónico que quedan en mi rostro. No porque no esté a favor de él, todo lo contrario, sino porque estos años atrás no he sabido lo que le sentaba bien a mi cara y piel y ahora sí lo sé. De ahí que me veáis diferente, con un aire más natural…", se sincera a través de sus redes.

Marina, que ha decidido retirar los rellenos dérmicos de su rostro, está haciendo todo lo posible por cuidar su piel. Por eso, a pesar de haber tomado esta importante decisión, no ha dejado de lado los retoques y se ha sometido a un tratamiento de radiofrecuencia para mejorar el aspecto natural de su piel, pero sin modificar sus facciones.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha recibido a lo largo de estos últimos años un sinfín de críticas por parte de los internautas con respecto a lo cambiada que está físicamente desde que apareciera por primera vez en televisión. Algo que ha llevado a sus seguidores a preguntarse si Marina realmente ha querido recuperar su 'aspecto natural' a raíz del 'hate' que ha recibido o si se debe a una decisión personal y exclusivamente propia.