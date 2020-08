Marta López muestra las secuelas de su estancia en el hospital acompañando a Kiko Matamoros: "Herpes, qué raro"

Marta López Álamo se ha convertido en el principal apoyo de Kiko Matamoros . Desde que el colaborador de ‘Sálvame’ ingresara en el hospital, ella no se ha separado de él en ningún momento. Al pie del cañón, la modelo ejerce de enfermera de su chico a la vez que narra en redes sociales sus más y sus menos en la clínica. Porque lo cierto es que la influencer no lo está pasando nada bien. Prueba de ello son las secuelas que le han salido a consecuencia de su dura estancia en el centro médico.

Permanecer un largo periodo de tiempo en el hospital no es fácil para nadie y, lejos de lo que pudiera parecer, los fieles compañeros de los enfermos también se ven obligados a enfrentarse a lo complicado de adaptar tu rutina, el trabajo y tu forma de vida a la habitación de una clínica. Si a todo esto le sumamos la preocupación por la salud de nuestros seres queridos, la cosa se agudiza.

A la novia de Kiko Matamoros le ha pasado factura su estancia en el hospital

Lo cierto es que Marta se ha convertido en toda una experta para no desesperar ante el estado de salud de su chico y las largas horas a la espera de la mejoría necesaria para que los médicos aprueben el alta médica.

Así está siendo el día a día de Marta López Álamo

“Toca despejarse un poco entrenando”, escribía hace unas horas la joven. Y es que la andaluza está haciendo lo imposible por no alterar su rutina, pues la hemos podido ver tonificando su cuerpo haciendo deporte o acudiendo a la peluquería para lavarse el cabello y hacerse la pedicura.

“Si me lo lavo en la pelu me dura como tres o cuatro días limpio y en el hospital me tengo que estar lavando el pelo cada dos por tres”, le ha contado Marta López a sus fieles seguidores, que ya son más de 199.000.