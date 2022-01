"Ask me" (pregúntame), pedía Marta en sus stories de Instagram. Y las preguntas no se hicieron esperar. Entre ellas, una sobre los planes de boda de la modelo. Marta López Álamo ya ha hablado en varias ocasiones de las ganas que tiene de casarse con Kiko, pero parece que el enlace no termina de suceder. Aunque se llegó a decir que 2021 sería el año en el que esta pareja por fin se daría el "sí, quiero", finalmente la boda fue retrasada.