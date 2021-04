La cosa no ha quedado ahí y Marta López Álamo ha continuado así: “Ojalá nadie sin autoridad moral ninguna intente cortarles las alas. Ojalá nadie les insulte ni les ponga en duda sistemáticamente. Ojalá nadie intente minar su autoestima día sí y día también y ojalá no juzguen a vuestras hijas por estar con quien a ellas les apetezca”.

Por si esto fuera poco, la novia de Kiko Matamoros ha señalado que ojalá las personas puedan tener el cuerpo que quieran sin hacer daño a nadie y que no tengan que aguantar insultos y vejaciones de otras personas que no las conocen de nada para juzgarlas así. “Ojalá que no sufran nunca acoso sistemático por redes o en cualquier otro ámbito”, ha expresado para terminar.