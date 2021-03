Y es que si Kiko se adelantó dedicándole un mensaje público a Marta, la modelo no se ha quedado atrás en lo que a demostraciones de amor se refiere y no ha dudado en sacar toda la artillería pesada para conseguir que su pareja vea todo lo que ella siente por él: "Me encantas y no creo que ya lleve dos años contigo. Gracias por lo que me has dado y por lo que me das, le ha escrito Marta López a Kiko Matamoros asegurando que desde que le conoce no ha parado de aprender, de reír y de manifestar lo mucho que él le ha ayudado.