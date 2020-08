Marta López y Efrén Reyero posan juntos: "La vida es un juego perfecto del destino"

Hace tan solo unos días, pudimos saber que Marta López y Efrén Reyero están juntos. La exconcursante de 'Gran Hermano' no pudo evitar ponerse nerviosa cuando le preguntaron, en 'Sálvame', por su relación con el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Después de que Marta asegurara que hay algo entre ellos tras su sonada ruptura con Alfonso Merlos, ahora ha sido él el que se ha pronunciado y ha posado por primera vez junto a ella.

A través de una bonita imagen, que ha compartido el malagueño en su perfil oficial de Instagram, hemos podido ver a la pareja derrochando complicidad. Y es que, aunque parece que por el momento no quieren confirmar que mantienen una relación sentimental, sus palabras reflejan a la perfección lo ilusionados que están. Efrén se ha abierto en canal y le ha dedicado un precioso mensaje a Marta. "Porque la vida es un juego perfecto del destino", ha comenzado.

La cosa no ha quedado ahí y el extronista de 'MyHyV' ha continuado así: "Donde las miradas se cruzan, donde la sonrisa te delata, donde el corazón siente, donde la felicidad parece que mata. Ahí es. Posdata: Amoristad". Con su publicación, nos ha quedado claro que Efrén no puede estar más feliz de tener a Marta en su vida. Pero no es el único, esta ha sido la reacción de ella al leer sus palabras: "Donde dé miedo, ahí es. Tantos años te pasaste buscando el amor en el plató de al lado.... Gracias por hacerme feliz".