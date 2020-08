Marta López y Efrén Reyero, juntos: "Hay algo, pero no sé pornerle nombre"

‘Sálvame’ tiene unas imágenes y, nada más anunciarlo, la sonrisa la delataba... Minutos más tarde tomaba la palabra un testigo que nos ha mandado unas fotos en las que vemos a Efrén Reyero pasándole el brazo por la espalda a la colaboradora, paseando juntos... Es más, no duda en decir que se la veía "enamoradita" y que su actitud era de "novios".

En el plató de ‘Sálvame’, Marta se sonrojaba viendo las imágenes y nos decía: “Estoy encantada, feliz y no puede ser más guapo”. No nos hablaba de relación pero sí de algo que puede acabar siéndolo: “He estado toda la semana con él, viéndole… y lo que pase o no, os lo diré”.