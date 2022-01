Marta Peñate y Tony Espina lo tienen claro. Quieren ser padres (juntos) a toda costa. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no puede frenar por más tiempo su instinto maternal y ha decidido poner solución al asunto. La canaria, que en más de una ocasión ha hablado de los problemas de fertilidad que sufre debido a una serie de patologías uterinas, ha querido sincerarse ante todos sus seguidores de mtmad y contar todos los detalles del importante paso que acaba de dar con su pareja para que su sueño se cumpla.

Por otro lado, la joven se ha sincerado sobre sus compañeros del Debate de las Tentaciones y revelado qué es lo que piensa y cómo es su verdadera relación con todos y cada uno de ellos. Lo que ha cobrado en el último mes o una posible reconciliación con Oriana, Marta no ha dudado tampoco en hablar, ¿será esto factible? No te pierdas las respuestas de la ex gran hermana en su último vídeo de Mtmad.