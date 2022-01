Lester y Patri amplían la familia: "No me lo creo"

Pongo es el nuevo miembro del núcleo familiar de los exconcursantes de 'La última tentación'. Un guiño a la película 101 Dálmatas de Disney, en la que uno de los protagonistas cánidos de esta raza que aparecen en el largometraje lleva este nombre. El ex de Marta Peñate ha querido presentarlo a sus seguidores con una romántica puesta en escena en la mañana de Reyes, despertando a su chica con la llegada de su cachorrito de dálmata a su hogar.

Muy emocionada, Patri se ha quedado totalmente perpleja con la sorpresa de Lester. " No me lo creo . ¡Pero qué bonito!", ha dicho mientras abrazaba a su pareja y a su nueva mascota. " ¿No querías un perrito? Ahora prepárate para limpiar cagadas y meada s ", bromea él mientras hace referencia a las duras semanas que les esperan hasta que consigan que el cachorro haga sus necesidades fuera de casa.

Aunque han sido muchos los que se han derretido con la imagen de Lester y Patri con su 'hijo', la llegada del cachorro el Día de Reyes también ha hecho que buena parte de sus seguidores se pongan en su contra bajo la premisa de que "los animales no son regalos". " Podríais haber aprovechado la visibilidad que tenéis para fomentar la adopción".

Además, al tratarse de un perro de raza, cuyo precio en criaderos profesionales podría ascender hasta 2.000 euros, la suposición de que la pareja ha comprado al can y no lo ha adoptado también se ha generalizado. Una realidad que Lester ha querido matizar y con la que no ha hecho más que incrementar el malestar en sus en sus redes sociales, donde tras asegurar que "una amiga ha tenido cachorritos aquí en Barcelona" ha anunciado que "está regalando uno", "por si queréis adoptar un hermanito de Pongo".