Corría el año 2010 cuando Marta Riesco intentó su reto más ambicioso. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' se quiso subir a un escenario para cantar y, precisamente no a uno cualquiera. Decidida a probar suerte de verdad se echó una gran responsabilidad sobre la espalda siendo la vocalista de la 'it girl-band', 'Ilegal' para llevar su canción 'No tengas miedo' al festival de Eurovisión.