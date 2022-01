"El corazón manda, no quiero tener miedo a absolutamente nada, son cosas que pasan y las asumo"

Marta Riesco da la cara en 'El programa de Ana Rosa'. La periodista acude al plató ante Joaquín Prat y Rocío Flores para dar su versión sobre el nuevo romance que está iniciando junto a Antonio David.

La reportera empieza refiriéndose a la hija de nueva pareja: "Quiero decir que respeto el dolor de todas las partes, no tengo nada que ver con eso y, por supuesto, respeto a Rocío a la que respeto y quiero, pero no me siento responsable".

Marta Riesco, en cuanto a su intervención pública como protagonista del corazón, dice: "Hago esto de forma excepcional, no quiero se un personaje, me ha costado muchísimo ser periodista, reportera y estar en el programa que quiero estar".

Marta se sincera sobre su relación con Antonio David

La periodista explica que "el corazón no manda, si hubiese pensado en las consecuencias o dejarme llevar por otra cosa que no sea el corazón no habría llegado hasta aquí". Además, añade: "No quiero tener miedo a absolutamente nada, son cosas que pasan, las asumo, las digo y el tiempo dirá quiénes estamos equivocados y quiénes no".

"Sé que es complicado si estás empezando una relación con Antonio David Flores, sé quién es Antonio David, sé que va a ser muy complicado, pero os pido por favor que me dejéis intentarlo", detalla Marta Riesco sobre su nuevo amor. Por otro lado, aclara: "No quiero ir a un reality, no quiero dar una entrevista sobre mi vida privada y jamás he comercializado con algo que tenga que ver con mi vida privada".

Marta confiesa que se encuentra "bien y feliz" y detalla a Joaquín Prat qué siente hacia Antonio David: "Sí que estoy enamorada, no os digo desde cuándo, es algo que pertenece a mí".