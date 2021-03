Hay momentos únicos entre una madre y un hijo. Una sonrisa, una mirada o un simple viaje en un coche pueden convertirse en un recuerdo de lo más especial. Es precisamente lo que le ha pasado a Raquel Bollo mientras se encontraba en su vehículo con el menor de sus hijos, Samuel . La excolaboradora de ' Sálvame ' estaba haciendo cola, esperando para dejarle en el colegio, cuando el joven, que ya tiene 12 años y no puede estar más mayor, decidió sacar su teléfono móvil y gastar una broma a su madre.

En el vídeo, que ha compartido en sus redes sociales, se puede ver cómo Samuel Hiraldo, fruto de la relación que Raquel mantuvo con José María Hiraldo (más conocido como Semi) es la viva imagen de su madre. Tez, cabellos, ojos oscuros… no hay duda de que ha heredado los genes de la familia Bollo.

El hijo de Raquel Bollo ya no es un niño

Más si se encuentra al lado de la colaboradora, que en el clip aparece distraída, cantando y bailando, mientras el hermano de Manuel y Alma Cortés se ríe de ella y la pilla en pleno auge. " Este niño @samuel_hiraldo_ siempre me la juega . La cola del cole me desespera...", escribe la diseñadora junto al post.

Aunque Raquel no deja de compartir en Instagram imágenes que prueban lo orgullosa que está de sus dos nietas y de ser abuela tan joven, lo cierto es que su hijo Samuel apenas aparece en ellas. La última fue el pasado mes de agostos, por su cumpleaños. Y aunque en este tiempo no habíamos vuelto a ver imágenes de 'su pequeño', Raquel no ha podido evitar compartir con sus seguidores el divertido momento que su hijo logro capturar con la cámara del teléfono. En ellas se puede ver lo mucho que ha crecido y la complicidad existente entre Raquel y el niño.