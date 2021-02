Raquel Bollo se convirtió en abuela joven por sorpresa y por partida doble en 2020

"Ya me cogéis con la noticia asimilada. Para mí fue un disgusto. Ella es joven, está estudiando una carrera y no es lo que yo quería para ella. Yo he tenido hijos muy joven y no quería eso para ella. Es una responsabilidad muy grande, pero ha sido su decisión", explicaba entonces. No obstante, tras asimilar que, del mismo modo en que había sido madre muy joven también iba a ser abuela joven, la empresaria aceptó la noticia hasta tal punto que a día de hoy no puede ser más feliz con sus nietas.