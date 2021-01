La que fuera pareja de Chiquetete ha conseguido enamorar a sus miles de fans con unas imágenes que no han dejado indiferente a nadie. La televisiva ha convertido a su nieta en la auténtica protagonista de una hilarante publicación que ya acumula más 27.000 me gustas y medio millar de comentarios.

En una serie de movimientos rápidos, acercando a la peque hacia la cámara, la Bollo ha conseguido arrancar las carcajadas de Jimena, que no ha dejado de reír durante toda la duración del vídeo. Movimiento los piececitos con mucha intensidad, la hija de Alma Cortés parece pedirle a su abuela que no pare la marcha. "Mi primer ‘TikTok’ del 2021. En la mejor compañía", ha escrito la colaboradora junto a este vídeo viral que no ha tardado en recibir todo tipo de reacciones por parte de sus amigos y seguidores.