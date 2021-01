En su canal de mtmad, la influencer ha compartido con sus miles de seguidores algunos datos hasta ahora desconocidos sobre ella. Entre ellos, la enfermedad que sufre desde que era una adolescente y por la que estuvo ingresada durante un tiempo. "Siento que no me conocéis. Es muy grave, pero la tengo controlada, me la diagnosticaron con 16 años y fue un golpe duro", ha comenzado explicando.