La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no deja de recibir mensajes sobre su supuesto parecido a la actriz turca

La actriz de 'Love is in the air' fue nombrada la 'mujer más guapa del mundo' en 2020

En teoría, todos tenemos un doble en alguna parte del mundo. Este fenómeno se conoce como 'doppelgänger', término germano compuesto por las palabras 'doppel' (doble) y 'gänger' (andante) que hace referencia a aquella persona que, sin ser de nuestra familia, es idéntica a nosotros. Melodie Peñalver, parece haber encontrado al suyo. Al menos eso es lo que opinan muchos de sus seguidores, que no dejan de mandarle fotografías de la protagonista de 'Love is in the air', Hande Erçel.

La exparticipante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha querido compartir con sus seguidores de Instagram algunos 'frames' de la exitosa serie de Telecinco mientras reflexiona sobre este supuesto parecido con la actriz turca.

"Pierdo la cuenta de los mensajes que recibo al día diciéndome que me parezco a esta actriz. Me lo dicen mucho", escribe después de grabar la televisión de su casa y utilizar uno de los filtros de belleza de la plataforma. Y aunque para sus fans Hande Erçel y Melodie Peñalver parecen haber sido separadas al nacer, la estrella de la 'isla de las tentaciones' no lo tiene tan claro: "Yo no veo ningún parecido, aparte de que las dos somos morenas".

La novia de Kerem Bürsin (Serkan) en la ficción se ha convertido en todo un fenómeno internacional. En España se ha hecho conocida gracias a su participación en Love is in the air, aunque en Turquía su carrera despegó hace tiempo. De hecho, antes de realizar su debut en la pequeña pantalla, Hande Erçel fue modelo de pasarela y fotografía. Su belleza oriental ha conquistado a medio planeta. Mirada profunda y sensual, labios carnosos… Antes de ser actriz, Hande fue Miss Turquía y, hace tan solo unos meses, fue coronada como 'la mujer más bella del mundo' por la organización americana Top Beauty World. Sin duda, todo un halago para Melodie.

Independientemente de su belleza, los estilos de Melodie Peñalver y Hande Erçel son completamente diferentes. Sobre todo a la hora de vestir, donde la intérprete suele apostar por prendas mucho más clásicas y refinadas, Mientras Melodie apuesta por la explosividad y tendencias más atrevidas.